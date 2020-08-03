Полиция у водителя фуры в крови обнаружила 5 промилле алкоголя

Полиция у водителя фуры в крови обнаружила 5 промилле алкоголя

В Киевской области на трассе Киев – Чоп патрульные полицейские задержали водителя грузовика Volvo на иностранной регистрации, у которого уровень алкоголя в крови превышал 5 промилле. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

В полицию о нетрезвом водителе сообщили неравнодушные граждане. Они заметили как он сел в фуру, а потом она двинулась с места. Вскоре правоохранители установили нарушителя ПДД. Это 37-летний гражданин одного из соседних государств.

Водитель был пьян до такой степени, что почти не мог говорить. Патрульные помогли ему выйти из машины.

В присутствии двух свидетелей у водителя-иностранца при помощи прибора Drager проверили уровень алкоголя в крови. Оказалось, свыше 5 промилле – почти смертельная доза. Даже полицейские были удивлены.

В отношении пьяного водителя составлен административный протокол. Его отстранили от управления грузовиком.


Максимов Віталій, Тудей

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