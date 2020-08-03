Китайская Baidu завершила разработку компьютера для самоуправляемых автомобилей, дальше — внедрение

Китайский технологический гигант Baidu объявил о завершении разработки «первого в мире готового к эксплуатации» компьютера для самоуправляемых автомобилей Apollo Computing Unit (ACU). Этот компьютер основан на процессорах Xilinx с использованием микроконтроллеров производства чипмейкера Infineon.

Сообщается, что несмотря на компактные размеры, компьютер способен обрабатывать большие объёмы данных, поступающие с пяти камер и 12 ультразвуковых радаров системы автономного вождения.

Хотя ACU уже готов к использованию в самоуправляемых автомобилях на дорогах, поначалу Baidu намерена его применять только для созданной совместно со стартапом WM Motor системы автоматической парковки Apollo Valet Parking. Функция появится в автомобилях во второй половине этого года, и, как ожидается, будет востребована в условиях пандемии, так как многие водители не хотели бы, чтобы их автомобилей кто-либо касался во время парковки.

Baidu — не единственная, кто работает над созданием компьютера для системы автоматического управления. В частности, этим вопросом занимается NVIDIA, заключившая соглашения о сотрудничестве в этом сегменте с GM, Toyota и другими автопроизводителями. Тем не менее, Baidu может стать первой, кто запустит платформу для реального (хотя и ограниченного) использования в автономных автомобилях.



