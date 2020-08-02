2020-08-02
В Украине заметили уникальный суперкар McLaren
McLaren 600LT обладает впечатляющими динамическими характеристиками.
В Ровенской области замечен редчайший британский суперкар McLaren 600LT.
«Однако быстро даёт плоды легализированная добыча янтаря — Mclaren 600 LT “Burshtin Edition” в Ровно», — гласит описание данного поста.
Как видно из названия, мощность мотора автомобиля составляет 600 «скакунов».
По факту, на кадрах можно лицезреть «входную» LT-версию в линейке британского бренда. Несмотря на это, модель считается полноценным суперкаром с динамикой разгона до 100 километров в час менее чем за три секунды.
Стоимость этой роскоши составляет приблизительно 260 000 долларов.