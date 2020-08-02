В Украине заметили уникальный суперкар McLaren

McLaren 600LT обладает впечатляющими динамическими характеристиками.

В Ровенской области замечен редчайший британский суперкар McLaren 600LT.

«Однако быстро даёт плоды легализированная добыча янтаря — Mclaren 600 LT “Burshtin Edition” в Ровно», — гласит описание данного поста.

Как видно из названия, мощность мотора автомобиля составляет 600 «скакунов».

По факту, на кадрах можно лицезреть «входную» LT-версию в линейке британского бренда. Несмотря на это, модель считается полноценным суперкаром с динамикой разгона до 100 километров в час менее чем за три секунды.

Стоимость этой роскоши составляет приблизительно 260 000 долларов.