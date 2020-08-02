Toyota начала продавать кроссовер Corolla Cross

Компания Toyota начала продавать свой новый среднеразмерный кроссовер Toyota Corolla Cross. Как следует из названия, его построили на базе популярной модели Toyota Corolla.

Длина Toyota Corolla Cross составляет 4460 мм, ширина - 1825 мм, высота - 1620 мм, а колесная база – 2640 мм. То есть он немного больше, чем Toyota C-HR, но меньше, чем Toyota RAV4.

Внешне Corolla Cross совсем не напоминает знакомую нам Corolla. Но технически они друг от друга ничем не отличаются. Салоны у них тоже почти одинаковые.

Что же касается двигателей, то базовым у кроссовера является 1,8-л бензиновый агрегат мощностью 140 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Он работает в паре с вариатором. Привод – передний. Покупателям предлагают также версию с «мягкой» гибридной силовой установкой общей мощностью 170 л.с. и 305 Нм крутящего момента.

Сейчас Toyota Corolla Cross продается только в Азии. Не исключено, что в следующем году этот кроссовер появится и в Украине.