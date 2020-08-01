Законы будущего: в США летающие машины смогут ездить по дорогам

Законы будущего: в США летающие машины смогут ездить по дорогам

«В книгах не было никаких намеков на то, что эти машины могли бы быть использованы на дорогах», — сказал представитель штата Шерман Паккард, спонсор законопроекта. «Чтобы позволить таким автомобилям существовать в Нью-Гэмпшире, нам пришлось принять такое законодательство».

В самом документе фактически ничего не сказано о том, что подниматься в небо летающим автомобилям — законно. Однако там четко прописаны правила наземного движения для них, например, закон не позволяет им взлетать или садиться на дорогах общего пользования. Также в документе сразу же прописано, что пока летающих машин еще нет, и вы не можете таковые купить.

Однако как только летающие автомобили действительно поступят в продажу, закон сразу же вступит в силу и позволит им ездить по дорогам штата, что, по словам законодателей, ранее не было законным.

Джефф Рапсис, исполнительный директор Музея авиации Нью-Гэмпшира, сказал журналистам, что первые летающие автомобили, скорее всего, не будут стоять в пробках и постоянно занимать место, поэтому у владельцев наземного транспорта будет время, чтобы к этому привыкнуть.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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