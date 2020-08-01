Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о запрете эвакуаторов в столице

Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о запрете эвакуаторов в столице

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял к рассмотрению иск ОО ”Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право” к Киевской горгосадминистрации (КГГА), Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и Киевсовету как третьему лицу. Истец просит признать противоправной работу эвакуаторов в столице.

Об этом KV стало известно из определения ОАСК, копия которого имеется в распоряжении редакции.

“Истец просит суд: … признать противоправными действия Департамента транспортной инфраструктуры … о наделении полномочиями инспекторов Департамента транспортной инфраструктуры… составлять протоколы, предусмотренные частями 1, 3 статьи 122 Кодекса украины про административные правонарушения и обеспечения работы по доставке временно задержанных транспортных средств для хранения на специальную площадку или стоянку противоправными”, – сказано в документе.

Суд решил, что это дело имеет незначительную сложность, и подлежит рассмотрению по упрощенной процедуре без сообщения участникам спора.

Ранее KV сообщала, что за второй квартал текущего года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9 065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспорта. За это время инспекторы по парковке вынесли 9,7 тыс. постановлений на сумму 4,938 млн гривен.

Напомним, 27 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Теперь разрешена фото- и видеофиксация нарушений "парковочных" правил, а оплатить за парковку или штраф можно только по безналу. В течение первых суток после вступления в силу новых правил парковки столичные правоохранители совместно с коммунальщиками эвакуировали 23 автомобиля.

Напомним также, что в марте 2020 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным решение Киевсовета “Об усовершенствовании системы организации парковочного пространства в городе Киеве”. Этим решением столичный горсовет сделал систему “ProZorro.Продажи” обязательной для передачи парковочных площадок Киева в частные руки. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Верховный Суда с кассационной жалобой. Однако, апелляция была подана с опозданием и в ее рассмотрении было отказано.

В начале 2020 года на улицах Киева начали работать эвакуаторы с боковой загрузкой. Такая техника позволяет эвакуировать автомобиль всего за одну минуту.

Отметим, с 6 февраля 2020 года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспортной инфраструктуры в столице с 21 февраля 2020 года курирует замглавы КГГА, экс-гендиректор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александр Густелев.

Фото: Главком


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
Мошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из ЕвропыМошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из Европы
Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
На одной из улиц Деснянского района Киева на два дня ограничат движение
"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда из Киева в Карпаты"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда из Киева в Карпаты
Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)
“Укрзализныця” возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черновцами со следующей недели“Укрзализныця” возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черновцами со следующей недели
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
Движение транспорта на путепроводе в Деснянском районе Киева будет ограничено до 1 августа
Смертельное ДТП около села Вита-Почтовая заблокировало движение по Одесской трассе в сторону Киева (видео)Смертельное ДТП около села Вита-Почтовая заблокировало движение по Одесской трассе в сторону Киева (видео)
На прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителейНа прошлой неделе в столице в результате аварий погибли двое водителей
В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"В центре Киева пьяный водитель Porsche устроил ДТП, пострадала ведущая "5 канала"
Последние новости
Подгружаем последние новости