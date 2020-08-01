Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о запрете эвакуаторов в столице

Окружной административный суд Киева (ОАСК) принял к рассмотрению иск ОО ”Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право” к Киевской горгосадминистрации (КГГА), Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и Киевсовету как третьему лицу. Истец просит признать противоправной работу эвакуаторов в столице.

Об этом KV стало известно из определения ОАСК, копия которого имеется в распоряжении редакции.

“Истец просит суд: … признать противоправными действия Департамента транспортной инфраструктуры … о наделении полномочиями инспекторов Департамента транспортной инфраструктуры… составлять протоколы, предусмотренные частями 1, 3 статьи 122 Кодекса украины про административные правонарушения и обеспечения работы по доставке временно задержанных транспортных средств для хранения на специальную площадку или стоянку противоправными”, – сказано в документе.

Суд решил, что это дело имеет незначительную сложность, и подлежит рассмотрению по упрощенной процедуре без сообщения участникам спора.

Ранее KV сообщала, что за второй квартал текущего года Инспекция по парковке эвакуировала в Киеве 9 065 транспортных средств, которые существенно препятствовали движению транспорта. За это время инспекторы по парковке вынесли 9,7 тыс. постановлений на сумму 4,938 млн гривен.

Напомним, 27 сентября 2018 года в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей. Теперь разрешена фото- и видеофиксация нарушений "парковочных" правил, а оплатить за парковку или штраф можно только по безналу. В течение первых суток после вступления в силу новых правил парковки столичные правоохранители совместно с коммунальщиками эвакуировали 23 автомобиля.

Напомним также, что в марте 2020 года Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным решение Киевсовета “Об усовершенствовании системы организации парковочного пространства в городе Киеве”. Этим решением столичный горсовет сделал систему “ProZorro.Продажи” обязательной для передачи парковочных площадок Киева в частные руки. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Верховный Суда с кассационной жалобой. Однако, апелляция была подана с опозданием и в ее рассмотрении было отказано.

В начале 2020 года на улицах Киева начали работать эвакуаторы с боковой загрузкой. Такая техника позволяет эвакуировать автомобиль всего за одну минуту.

Отметим, с 6 февраля 2020 года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспортной инфраструктуры в столице с 21 февраля 2020 года курирует замглавы КГГА, экс-гендиректор коммунальной корпорации “Киевавтодор” Александр Густелев.