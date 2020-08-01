В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

В ночь на сегодня, 1 августа, на ул. Богатырской в Оболонском районе Киева произошло смертельное ДТП. Мотоцикл насмерть сбил пешехода, который находился на дороге, и сам получил тяжелые травмы.

Об этом KV стало известно из сообщения в телеграм-канале dtp.kiev.ua.

“Опять смерть на дорогах Киева , глупость, скорость и очень тяжелые последствия. Богатырская: прямая дорога, хороший асфальт”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что пешеход был 1986 г.р., ударом ему оторвало ноги и голову.

Мотоциклист в критическом состоянии был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщала KV , под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем.

Фото: dtp.kiev.ua