В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

В ночь на сегодня, 1 августа, на ул. Богатырской в Оболонском районе Киева произошло смертельное ДТП. Мотоцикл насмерть сбил пешехода, который находился на дороге, и сам получил тяжелые травмы.

Об этом KV стало известно из сообщения в телеграм-канале dtp.kiev.ua. 

“Опять смерть на дорогах Киева, глупость, скорость и очень тяжелые последствия. Богатырская: прямая дорога, хороший асфальт”, – сказано в сообщении. 

Уточняется, что пешеход был 1986 г.р., ударом ему оторвало ноги и голову.

Мотоциклист в критическом состоянии был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

Как ранее сообщала KV, под Борисполем Киевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись минивен и легковой автомобиль. Предварительно, один из водителей уснул за рулем. 

Фото: dtp.kiev.ua

В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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