В смертельном ДТП на выезде из Киева погиб пешеход, мотоциклист госпитализирован в тяжелом состоянии (фото)
В ночь на сегодня, 1 августа, на ул. Богатырской в Оболонском районе Киева произошло смертельное ДТП. Мотоцикл насмерть сбил пешехода, который находился на дороге, и сам получил тяжелые травмы.
Об этом
“Опять смерть на дорогах Киева, глупость, скорость и очень тяжелые последствия. Богатырская: прямая дорога, хороший асфальт”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что пешеход был 1986 г.р., ударом ему оторвало ноги и голову.
Мотоциклист в критическом состоянии был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.
Как ранее сообщала
Фото: dtp.kiev.ua