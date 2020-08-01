Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗ

Накануне города внесли в красную зону.

Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, - УЗ
Фото: vokzal.org.ua

"Укрзализныця" с 3 августа временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мер. Об этом говорится на сайте компании.

Ограничение будет действовать для поездов: №41/42 сообщением Днепр-Трускавец, №98/97 Ковель-Киев, №88/87 Ковель-Новоалексеевка, №12/11 Одесса-Львов, №81/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев-Трускавец, №136/135 Черновцы-Одесса, №108/107 Одесса-Ужгород, №110/109 Львов-Херсон, №86/85 Львов-Новоалексеевка, №715/716 Киев-Львов.

Пассажирам этих поездов, планировавшим следовать в/из Луцка и Тернополя, вернут полную стоимость билетов.

Решение будет действовать до ослабления карантинных мер в этих городах.

В компании также отметили, что решение об открытии или ограничении пассажирского сообщения принимают комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения поступают "Укрзализныце".

Напомним, с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина. Все регионы поделили на четыре зоны по уровню эпидемиологической опасности. К красной зоне отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Городская власть Луцка заявила, что не собирается выполнять требования, предусмотренные для регионов из красной зоны, и считает решение комиссии неоправданным.

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