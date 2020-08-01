На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения

На перекрестке около метро &ldquo;Почайна&rdquo; внедрили новую схему организации движения

Со вчерашнего дня, 31 июля, на перекрестке просп. Бандеры и Оболонского проспекта в Киеве внедрили новую временную схему организации дорожного движения. Изменения будут действовать на время ремонта нового участка просп. Бандеры.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП “Центр организации дорожного движения” (*) в соцсети Фейсбук. 

“Разрешается поворот налево с Оболонского проспекта в направлении улицы Елены Телиги. Изменения внедряются на период ремонта нового участка проспекта Степана Бандеры – между улицей Богатырской и Оболонского проспекта”, – сказано в сообщении.

Водителей попросили быть особенно внимательными на этой локации, соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, с 0:00 субботы, 1 августа, в Киеве начинается ремонт участка просп. Бандеры между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Ожидается, что ремонт продлится до 23 августа.

Отметим, КП “Центр организации дорожного движения” основано в 2004 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – вспомогательное обслуживание наземного транспорта. С 15 апреля 2015 года им руководит Виктор Черний. Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

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