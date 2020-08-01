На перекрестке около метро “Почайна” внедрили новую схему организации движения
Со вчерашнего дня, 31 июля, на перекрестке просп. Бандеры и Оболонского проспекта в Киеве внедрили новую временную схему организации дорожного движения. Изменения будут действовать на время ремонта нового участка просп. Бандеры.
Об этом
“Разрешается поворот налево с Оболонского проспекта в направлении улицы Елены Телиги. Изменения внедряются на период ремонта нового участка проспекта Степана Бандеры – между улицей Богатырской и Оболонского проспекта”, – сказано в сообщении.
Водителей попросили быть особенно внимательными на этой локации, соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, с 0:00 субботы, 1 августа, в Киеве начинается ремонт участка просп. Бандеры между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Ожидается, что ремонт продлится до 23 августа.
Отметим, КП “Центр организации дорожного движения” основано в 2004 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – вспомогательное обслуживание наземного транспорта. С 15 апреля 2015 года им руководит Виктор Черний. Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА), который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.
* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)
Фото: Google Maps