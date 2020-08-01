В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавших

По предварительной информации, один человек погиб.

В пятницу, 31 июля, в центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания.

Фото: twitter.com asbeiras

Предварительно, в результате столкновения погиб один человек, сообщает агентство Reuters.

По словам представителя районного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, вблизи которого произошло столкновение, в результате ДТП есть "несколько раненых".

Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.

BREAKING - A high speed rail #train collided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r

— SV Breaking News ? (@SVNewsAlerts) July 31, 2020

На место происшествия прибыли спасательные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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