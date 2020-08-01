В Португалии столкнулись поезд и автомобиль, десятки пострадавших
По предварительной информации, один человек погиб.
В пятницу, 31 июля, в центральном регионе Португалии произошло столкновение скоростного пассажирского поезда и машины технического обслуживания.
Предварительно, в результате столкновения погиб один человек, сообщает агентство Reuters.
По словам представителя районного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, вблизи которого произошло столкновение, в результате ДТП есть "несколько раненых".
Местный телеканал SIC заявил о почти 50 пострадавших в результате аварии и одну жертву.
BREAKING - A high speed rail— SV Breaking News ? (@SVNewsAlerts)
#traincollided with a track machine in #Portugal. Reports of at least 1 dead and 50 injured. pic.twitter.com/W9rRV4Dv1r July 31, 2020
На место происшествия прибыли спасательные службы. Обстоятельства трагедии устанавливаются.