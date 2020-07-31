Австрия не продлила запрет на полеты из Украины

Однако разрешение на возобновление авиасообщения не означает, что украинские туристы смогут попасть в Австрию.

Австрия не продлила запрет на полеты из Украины
Фото: wikipedia.org

Правительство Австрии не поддержало продление запрета на регулярные пассажирские авиаперевозки с Украиной и рядом других государств, который действовал до 31 июля.

Однако это не значит, что украинцы смогут путешествовать в Австрию с туристической целью по "безвизу", пишет "Укринформ".

В середине июля в постановление австрийского Минздрава внесли изменения, которые предусматривали запрет на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения коронавируса.

Запрет касался пассажирских самолетов из 18 стран: Китая, Ирана, Беларуси, Испании, Великобритании, Швеции, Северной Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Молдовы, Румынии, Болгарии и Египта, РФ и Украины. Действие этого постановления не продлили.

"Однако восстановление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрию "по безвизу"- владельцы биометрических паспортов и в дальнейшем не будут иметь права на въезд в республику и другие страны ЕС из-за пандемии COVID-19", - отметили журналисты.

Напомним, что 27 июля Австрия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 для стран "красной зоны", к которым относится и Украина.

Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут непосредственно въехать в Австрию. Попасть в страну возможно из другого государства Шенгенской зоны, однако при условии отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позже, чем за 72 часа до въезда.

Вчера Совет Европы также обновил список стран "зеленой зоны", граждане которых могут беспрепятственно попасть в ЕС. Украина в этот список не попала.

Въехать в ЕС могут только отдельные категории граждан, в частности те, кто там официально работает или учится, имеет вид на жительство или долгосрочную визу.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
Депутаты ВР не платят штрафы за нарушение ПДДДепутаты ВР не платят штрафы за нарушение ПДД
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Италия отменили ограничения на полетыУкраина и Италия отменили ограничения на полеты
Полиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причинаПолиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причина
"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта Новини компаній"НИБУЛОН" построит патрульные пограничные катера для Украины в рамках украинско-французского контракта Новини компаній
Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из УкраиныАвтобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины
Зеленский и Аваков возвращают «гаишников в кустах» на дорогах УкраиныЗеленский и Аваков возвращают «гаишников в кустах» на дорогах Украины
SkyUp сократил программу летней навигации из УкраиныSkyUp сократил программу летней навигации из Украины
Каждый авиапассажир будет платить за вылет из УкраиныКаждый авиапассажир будет платить за вылет из Украины
"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины
Грузовые перевозки по рекам Украины выросли на 10%Грузовые перевозки по рекам Украины выросли на 10%
Ryanair и Swiss возобновили регулярные полеты в КиевRyanair и Swiss возобновили регулярные полеты в Киев
Последние новости
Подгружаем последние новости