Австрия не продлила запрет на полеты из Украины

Однако разрешение на возобновление авиасообщения не означает, что украинские туристы смогут попасть в Австрию.

Правительство Австрии не поддержало продление запрета на регулярные пассажирские авиаперевозки с Украиной и рядом других государств, который действовал до 31 июля.

Однако это не значит, что украинцы смогут путешествовать в Австрию с туристической целью по "безвизу", пишет "Укринформ".

В середине июля в постановление австрийского Минздрава внесли изменения, которые предусматривали запрет на приземление самолетов из ряда стран и регионов с высоким риском распространения коронавируса.

Запрет касался пассажирских самолетов из 18 стран: Китая, Ирана, Беларуси, Испании , Великобритании, Швеции, Северной Македонии, Албании, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Молдовы, Румынии, Болгарии и Египта, РФ и Украины. Действие этого постановления не продлили.

"Однако восстановление пассажирского авиасообщения с Украиной не означает, что украинцы с августа смогут въезжать в Австрию "по безвизу"- владельцы биометрических паспортов и в дальнейшем не будут иметь права на въезд в республику и другие страны ЕС из-за пандемии COVID-19", - отметили журналисты.

Напомним, что 27 июля Австрия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 для стран "красной зоны", к которым относится и Украина.

Граждане из 32 государств "красного списка" не смогут непосредственно въехать в Австрию. Попасть в страну возможно из другого государства Шенгенской зоны, однако при условии отрицательного ПЦР-теста, который был сделан не позже, чем за 72 часа до въезда.

Вчера Совет Европы также обновил список стран "зеленой зоны", граждане которых могут беспрепятственно попасть в ЕС . Украина в этот список не попала.