На въездах в Киев по пяти направлениям сделают паркинги, - Кличко

На них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.

Перехватывающие парковки в Киеве обустроят возле шести станций метро. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram в пятницу, 31 июля.

Паркинги оборудуют на въездах в столицу по пяти направлениям вблизи таких станций метро:

Академгородок

Святошин

Красный Хутор

Ипподром

Сырецкая

Всего на них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.

По словам Кличко, первая парковка на 193 места уже месяц работает возле станции метро Выдубичи. Там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию. Кроме этого, обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно. А вскоре установят десять камер видеонаблюдения. В среднем ежедневно на паркинге Выдубичи оставляют 120-140 автомобилей.

Мэр столицы пишет, что в настоящее время власть тестирует, пользуется ли спросом этот паркинг, и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно.

Он отмечает, что перехватывающие паркинги дают водителям альтернативу - оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом. Благодаря этому, по его словам, "мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице".

Напомним, депутаты Киевсовета приняли решение о перехватывающих паркингах возле конечных станций метро 23 июля.

Также сообщалось, что депутаты приняли решение открыть свой двор на Крещатике для парковки автомобилей.