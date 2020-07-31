На одной из улиц Деснянского района Киева на два дня ограничат движение

На одной из улиц Деснянского района Киева на два дня ограничат движение

С 8:00 до 18:00 понедельника, 3 августа, будет частично ограничено движение на ул. Цветаевой в Деснянском районе Киева. В это же время движение на ул. Цветаевой будет ограничиваться и во вторник, 4 августа.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КК “киевавтодор” (*) в соцсети Фейсбук.

“На ул. Марины Цветаевой начинаем средний ремонт. Покрытие будем обновлять между просп. Владимира Маяковского и ул. Оноре де Бальзака. 3 и 4 августа будем снимать старую дорожную одежду” – сказано в сообщении.

Напомним, с 0:00 субботы, 1 августа, в Киеве начинается ремонт участка просп. Бандеры между путепроводом на ул. Богатырской и просп. Оболонским. Ожидается, что ремонт продлится до 23 августа.

Отметим, что с 21 февраля 2020 года должность и.о. гендиректора “Киевавтодора” занимал Владимир Гузема. Киевский городской голова Виталий Кличко с 19 мая 2020 года возложил исполнение обязанностей гендиректора коммунальной корпорации на Александра Федоренко. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев, который до этого и возглавлял “Киевавтодор”.

* КК “Київавтодор” (Код ЄДРПОУ:03359026)

Фото: Google Maps


Александр Кравченко, КиевВласть

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