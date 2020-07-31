США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт

США выпустят сверхзвуковой пассажирский самолёт

Компания Aerion Supersonic занимается разработкой пассажирского самолёта AS2 с 2014 года. Длина авиалайнера составит 52 метра, высота — 6,7 метра, размах крыльев — 18,6 метра. Максимальная взлётная масса сверхзвукового самолета составит 55 тонн, AS2 будет оснащён тремя двигателями, тяга каждого из которых должна быть не менее 69 килоньютонов. Самолёт будет рассчитан на перевозку до 12 пассажиров. AS2 будет выполнять полёты над водой на крейсерской скорости в 1,4?1,6 Маха, замедляясь до 1,2 Маха над сушей.

Уменьшенная скорость полёта над сушей и особая аэродинамическая конструкция планера позволит, как рассчитывают разработчики, практически полностью избежать формирования характерных для сверхзвуковых самолётов ударных волн. Дальность полёта на скорости в 1,4 Маха составит 7800 километров, на скорости в 0,95 Маха — 10 000 километров. В настоящее время международные правила запрещают полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными участками суши.

Первый полёт перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта AS2 также планируется на 2023 год — он будет приурочен к 20-летию со дня последнего полёта французского сверхзвукового пассажирского самолёта Concorde. Сертификацию самолёта Aerion Supersonic намерена завершить до конца 2025 года. На первом этапе объём выпуска летательных аппаратов будет небольшим, однако позднее его доведут до 36 самолётов в год.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) недавно опубликовало проект правил сертификации сверхзвуковых пассажирских самолётов и требований к их шумности. В новую сертификационную категорию Supersonic Level 1 включат самолёты с максимальной взлётной массой не более 68 тонн, способные выолнять полёт на скорости не более 1,8 Маха — большинство современных разработок, ведущихся в США.

Для более тяжёлых или быстрых самолётов может быть разработана дополнительная категория. По уровню шума сверхзвуковые самолёты должны превосходить действующие сегодня требования стандарта Stage 4, но при этом к ним не будут предъявляться требования нового стандарта Stage 5. Требования к уровню шумности сверхзвуковых самолётов при полёте на сверхзвуке находятся в разработке.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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