В Киеве поймали двух угонщиков мопедов

Столичные оперативники задержали двух мужчин за угоны мопедов. Следователи открыли уголовное производство и сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении преступлений. За содеянное им грозит до пяти лет тюремного заключения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве .

В Святошинский и Деснянского управления полиции с заявлением обратились местные жители, которые сообщили о похищении мопедов. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы и задокументировали преступления.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники криминальной полиции установили злоумышленников и задержали их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались 19-летний житель Киева , который подозревается в грабеже и незаконном завладении мопеда на улице Пуховской, и 33-летний уроженец Киевской области.

Следственным отделом Святошинского и Деснянского управлений полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, за которые им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала KV , на Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Столичная полиция