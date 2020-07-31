Электромобиль Sony испытают на улицах Токио

Официальная премьера Vision-S состоялась в январе 2020 года на выставке электроники CES-2020 в Лас-Вегасе. При этом японская компания сразу же заявила, что не планирует делать серийный электромобиль

В проекте по созданию электромобиля участвовали компании Magna Steyr, разработавшая платформу электромобиля, а также Nvidia, Continental, Bosch, ZF и Qualcomm , создавшие часть компонентов для машины. Сама Sony в основном отвечала за электронику и программное обеспечение.

Заявлено, что Vision-S оснащён сразу 33 различными датчиками снаружи и внутри машины, которые отвечают за автопилот. Машина получила два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. Максимальная скорость обещана на уровне 240 км/ч, а разгон 0?100 км/ч — за 4,8 секунды.

Электромобиль получил 5 экранов на передней панели — на два крайних выводятся изображения с камер заднего вида, остальные выполняют роль приборной панели и экранов мультимедийной системы. По одному дисплею встроено в спинки передних кресел, в центральной консоли и вместо салонного зеркала заднего вида.

Мультимедийная система поддерживает работу с интернет-сервисами, подключение мобильных устройств и воспроизведение потокового видео. Особенностью аудиосистемы стало решение 360 Reality Audio со встроенными прямо в пассажирские кресла динамиками.

Поскольку основным подрядчиком Sony выступила Magna Steyr, после шоу из США концепт-кар доставили в Австрию, где специалисты инжиниринговой фирмы приступили к доводке прототипа на дорогах общего пользования. О целях такой тонкой настройки машины, которую не собираются выпускать серийно, Sony не сообщает.

В настоящее время концепт-кар пребывает в Японии. Электромобиль доставили в Токио, где сейчас над новинкой работают инженеры. Как заявляет компания, до конца 2020 года Sony Vision-S выйдет на дороги общего пользования для ходовых испытаний. При этом в Sony до сих пор отрицают возможность производства этой модели.



