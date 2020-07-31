Поляки показали первые электрокары собственного производства

Европейский рынок электрокаров может пополниться неожиданным участником – польским брендом Izera. Пишет Prostomob

Заявленная дата запуска названных в честь Йизерских гор е-мобилей – 2023 год. В последний раз поляки производили транспортные средства во времена «развитого социализма».

Заявку на возврат в клуб автомобильных держав Польша подала накануне, явив миру хэтчбек и кроссовер на электрической тяге. Церемония презентации разработанных госпредприятием ElectroMobility Poland новинок продемонстрировала неспособность польских инженеров создать машины без взаимодействия с зарубежными партнерами.

На текущий момент известно, что платформа для первых «Изер» будет приобретена на стороне. Название поставщика не уточняется. При этом близкие к разработчику источники утверждают, что обе показанные новинки будут базироваться на модульной платформе «Фольксвагена» МЕВ.

Дизайн обеих моделей также заимствован за рубежом. Название работавшей над внешним видом электрокаров компании — Torino Design (Италия).

Инженерно-конструкторскими решениями занимались специалисты швейцарско-немецкой корпорации EDAG Engineering.

Функциональные возможности показанных «Изер» пока держатся в секрете. Единственные озвученные разработчиками подробности – время разгона до 100 км/ч и километраж езды от одной зарядки по WLTP-циклу (5 секунд и 400 км соответственно).