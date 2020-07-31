Поляки показали первые электрокары собственного производства

Европейский рынок электрокаров может пополниться неожиданным участником – польским брендом Izera. Пишет Prostomob

Заявленная дата запуска названных в честь Йизерских гор е-мобилей – 2023 год. В последний раз поляки производили транспортные средства во времена «развитого социализма».

Заявку на возврат в клуб автомобильных держав Польша подала накануне, явив миру хэтчбек и кроссовер на электрической тяге. Церемония презентации разработанных госпредприятием ElectroMobility Poland новинок продемонстрировала неспособность польских инженеров создать машины без взаимодействия с зарубежными партнерами.

На текущий момент известно, что платформа для первых «Изер» будет приобретена на стороне. Название поставщика не уточняется. При этом близкие к разработчику источники утверждают, что обе показанные новинки будут базироваться на модульной платформе «Фольксвагена» МЕВ.

Дизайн обеих моделей также заимствован за рубежом. Название работавшей над внешним видом электрокаров компании — Torino Design (Италия).

Инженерно-конструкторскими решениями занимались специалисты швейцарско-немецкой корпорации EDAG Engineering.

Функциональные возможности показанных «Изер» пока держатся в секрете. Единственные озвученные разработчиками подробности – время разгона до 100 км/ч и километраж езды от одной зарядки по WLTP-циклу (5 секунд и 400 км соответственно).

 

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
МИД: Расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в сбитый в Иране самолет МАУМИД: Расшифровка "черных ящиков" подтвердила незаконное вмешательство в сбитый в Иране самолет МАУ
Блок рекламы


Похожие новости
Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)Электрокары в Украине. Какие марки выбирают водители (инфографика)
В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)В Сети показали “кладбище евроблях“ на украинской границе (видео)
У мережі показали вражаюче кладовище автобусів на заводі ЛАЗУ мережі показали вражаюче кладовище автобусів на заводі ЛАЗ
В Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн кмВ Сети показали Honda Civic с пробегом 1,6 млн км
В Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларовВ Сети показали самый дешевый кроссовер Skoda за 13 000 долларов
Испытания колёсных дисков на бездорожье показали на видеоИспытания колёсных дисков на бездорожье показали на видео
В Сети показали, как водители обманывают автофиксацию нарушений ПДДВ Сети показали, как водители обманывают автофиксацию нарушений ПДД
В Сети показали экспериментальный ЗАЗВ Сети показали экспериментальный ЗАЗ
Патрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДРПатрульні показали, як водії приховують номери від автофіксації порушень ПДР
В Украине показали электробайк с запасом хода в 300 километровВ Украине показали электробайк с запасом хода в 300 километров
Последние новости
Подгружаем последние новости