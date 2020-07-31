В Николаеве маршрутка въехала в дерево, пострадали 9 человек

Водителю грозит либо штраф, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

В Николаеве 44-летний мужчина, управляя автомобилем Рута, который в городе осуществляет пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Николаевской области.

Фото: mk.npu.gov.ua

В результате ДТП девять пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: mk.npu.gov.ua

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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