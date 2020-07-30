Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми

В Чугуеве Харьковской области военный вертолет настолько низко пролетел над рекой, что потоком воздуха перевернул лодку с отдыхающими.

Когда именно это произошло, неизвестно. Видео события выложили на Харьков LIVE вчера.

В описании к видео указано, что инцидент произошел во время военных учений. О пострадавших не сообщается.

На еще одном обнародованном в соцсетях видео видно, как из вертолета на воду высаживается десант.