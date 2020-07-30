2020-07-30
Под Харьковом военный вертолет опрокинул на реке лодку с людьми
Обошлось без пострадавших.
В Чугуеве Харьковской области военный вертолет настолько низко пролетел над рекой, что потоком воздуха перевернул лодку с отдыхающими.
Когда именно это произошло, неизвестно. Видео события выложили на Харьков LIVE вчера.
В описании к видео указано, что инцидент произошел во время военных учений. О пострадавших не сообщается.
На еще одном обнародованном в соцсетях видео видно, как из вертолета на воду высаживается десант.