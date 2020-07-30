ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

На вторичном рынке по доступной цене можно купить очень приличный полноприводный автомобиль. Но какой конкретно? Предлагаем вашему вниманию ТОП-5 лучших доступных полноприводных б/у авто.

Hyundai Creta

Hyundai Creta (см. фото вверху) с полным приводом оснащается надежным 2,0 л двигателем, который работает вместе с автоматической коробкой передач. Кстати, «автомат» тоже надежен. По доступной цене можно найти Creta с пробегом 30–40 тысяч км.

Kia Sorento

ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

По доступной цене можно купить Kia Sorento с пробегом в 100–120 тысяч км (6-7 лет). Он оснащается 2,4-литровым бензиновым атмосферником или 2,2-литровым турбодизелем. Оба мотора вполне надежны.

Subaru Forester

ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

На вторичном рынке по доступной цене предлагают Subaru Forester 2013–2014 годов выпуска. Под капотом располагается надежный 2,0 л двигатель, который работает вместе с вариатором.

Mazda CX-5

ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

Полноприводная Mazda CX-5 2012–2013 годов выпуска (пробег примерно 130–140 тысяч км) – тоже неплохой и доступный варрант. Под капотом находится 2,0 л мотор мощностью 150 л.с., который работает вместе с «автоматом».

Jeep Cherokee

ТОП-5 доступных полноприводных б/у авто

Jeep Cherokee с пробегом 100–120 тысяч км тоже можно найти по доступной цене. Лучше выбрать версию с 2,4-литровым атмосферником.


Максимов Віталій, Тудей

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