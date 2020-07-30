В Одессе патрульные попали в ДТП, спеша на вызов о попытке самоубийства

Двое патрульных полицейских пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Одессе.

Пресс-служба местной патрульной полиции информирует, что около 6:00 30 июля полицейские получили сообщение о попытке самоубийства. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания.

"Экипаж патрульных сразу выехал на место происшествия. Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного авто полицейских. В результате чего водитель автомобиля Renault Trafic и полицейские, находившиеся в автомобиле Toyota Prius, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками ГСЧС спас женщину.

Как мы сообщали, в июне в ДТП на столичном Академгородке патрульную полицейскую зажало между машинами. Она была госпитализирована с переломами обеих ног.