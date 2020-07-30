В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката
Оперативники полиции Киева задержали мужчину, который похитил из проката велосипед. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения.
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В дежурную часть Соломенского управления полиции обратился житель столицы и сообщил о том, что на улице Борщаговской заметил мужчину, который несет вероятно похищенный велосипед. Для проверки указанной информации на вызов выехали сотрудники оперативно-поискового отдела и следственно-оперативная группа районного подразделения.
Прибыв по указанному адресу, оперативники обнаружили незнакомца с транспортным средством с маркировкой фирмы, которая предоставляет услуги проката велосипедов. Во время общения с мужчиной правоохранители установили, что, воспользовавшись незакрытым замком, он похитил из пункта выдачи двухколесный транспорт.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, а судом избрана мера пресечения – ночной домашний арест. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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Фото: Столичная полиция