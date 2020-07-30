В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката

В Киеве полиция задержала мужчину из Херсонской области за кражу велосипеда со стоянки велопроката

Оперативники полиции Киева задержали мужчину, который похитил из проката велосипед. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Ему грозит до пяти лет заключения.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

В дежурную часть Соломенского управления полиции обратился житель столицы и сообщил о том, что на улице Борщаговской заметил мужчину, который несет вероятно похищенный велосипед. Для проверки указанной информации на вызов выехали сотрудники оперативно-поискового отдела и следственно-оперативная группа районного подразделения.

Прибыв по указанному адресу, оперативники обнаружили незнакомца с транспортным средством с маркировкой фирмы, которая предоставляет услуги проката велосипедов. Во время общения с мужчиной правоохранители установили, что, воспользовавшись незакрытым замком, он похитил из пункта выдачи двухколесный транспорт.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Херсонской области, 1991 года рождения, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение аналогичных преступлений.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, а судом избрана мера пресечения – ночной домашний арест. Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщала KV, недавно на Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
В Україні випустили новий 19-місний автобусВ Україні випустили новий 19-місний автобус
Автобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из УкраиныАвтобусный лоукостер FlixBus запускает два международных рейса из Украины
Несмотря на внешние повреждения, "черные ящики" самолета МАУ расшифровали удачно, - ЕнинНесмотря на внешние повреждения, "черные ящики" самолета МАУ расшифровали удачно, - Енин
Блок рекламы


Похожие новости
За один день в Киеве угнали 8 автомобилейЗа один день в Киеве угнали 8 автомобилей
В Киевской области будут делать электронику для немецких автоВ Киевской области будут делать электронику для немецких авто
Станцию метро "Вокзальная" в Киеве снова "заминировали"Станцию метро "Вокзальная" в Киеве снова "заминировали"
ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кюветДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет
На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)
За неделю в Киеве зарегистрировали 569 ДТП (инфографика)За неделю в Киеве зарегистрировали 569 ДТП (инфографика)
В Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиковВ Киеве установили 6 000 антипарковочных столбиков
В Киеве двое мужчин угнали маршрутку и катались на ней по городуВ Киеве двое мужчин угнали маршрутку и катались на ней по городу
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
Полиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причинаПолиция усилила контроль на дорогах Украины: в чем причина
Последние новости
Подгружаем последние новости