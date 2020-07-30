ТОП-3 вещей, которые не должен писать водитель в протоколе полицейского

Полицейские, зарегистрировавшие нарушение ПДД, составляют административный протокол. Его потом направляют в суд. Водитель должен знать, что он может писать в протоколе, а от чего нужно воздержаться.

Если вы не согласны с протоколом, постановлением об административной ответственности, все равно подпишите его, сделав запись о несогласии. Если вы не подпишете постановление, вам копию документа пришлют по почте. Этим вы лишите себя возможности обжаловать действия полиции.

Перед тем, как подписать протокол, внимательно его прочитайте. Лучше всего несколько раз. Дело в том, что полицейские часто при составлении этого документа допускают ошибки.

Чаще всего правоохранители указывают неправильное время (реже – неправильную дату), неправильные данные свидетелей (нет их подписей, или вообще их не было при ДТП), неправильно указывают улицу, где произошло нарушение ПДД или ДТП.

Кроме того, полицейские указывают не конкретный, а общий пункт ПДД, который якобы нарушил водитель. Из-за этого суд не сможет определить, в чем же заключалось нарушение ПДД.

ТОП-3 вещей, которые не должен писать водитель в протоколе полицейского

Если в протоколе указана ошибочная (ложная) информация, то обязательно нужно написать «Не согласен».

Если инспектор полиции не объяснил вам ваши права, то об этом тоже нужно указать в протоколе.

Укажите про наличие свидетелей и дополнительной информации (видеозапись регистратора, фото и т.п.) в доказательство вашей невиновности.

Если ваше нарушение было установлено вдали от места проживания, то подайте в протоколе просьбу о рассмотрении дела по месту жительства.

Пишите в протоколе только то, что относится к делу. И не старайтесь испортить прокол и не оскорбляйте полицейских – от этого станет только хуже.

Не пишите в протокол под диктовку полицейского. Помните, что протокол потом будет изменить нельзя. Его отправят в суд, и судья на его основании примет решение. Если было ДТП, то суд еще будет учитывать схему аварии.

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