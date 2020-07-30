За пять дней на украинских дорогах выявили 51 тысячу нарушений ПДД

С 23 июля по 28 июля 2020 года на украинских дорогах выявлено 51 061 нарушение ПДД, сообщает пресс-служба Нацполиции. С 23 июля полиция проводит акцию «Безопасное шоссе».

Всего за первые пять дней акции полиция зарегистрировала 9 795 случаев превышения скоростного режима, 5 514 нарушений правил пользования ремнями безопасности, 5 225 случаев управления автомобилем без документов, 2 037 случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и многое другое. На штрафплощадки отправили 203 машины.

Полиция во время этой акции также внимательно, как за водителями, следит за пешеходами. За пять дней зарегистрировали 2 890 случаев нарушений ПДД пешеходами.

Правоохранителям пришлось усилить контроль над дорогами до конца августа из-за участившихся ДТП. Сейчас на украинских дорогах за безопасностью следят 1 847 экипажей полиции, в том числе на дорогах государственного значения – 412 экипажей.