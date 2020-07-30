В США пилоты развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски
Двух пассажиров сняли с рейса, воздушное судно отправилось в пункт назначения.
Пилоты авиакомпании Delta вернули рейсовый самолет к посадочным воротам после того, как часть пассажиров отказалась выполнить требование экипажа надеть маски.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Denver Channel.
ЧП произошло на внутреннем рейсе 1227 из Детройта в Атланту. На момент инцидента самолет все еще находился на взлетной полосе.
"Рейс вернулся к посадочным воротам после того, как два пассажира отказались выполнять правила авиалинии относительно ношения масок", - говорится в сообщении, обнародованном авиакомпанией.
После того, как двух пассажиров сняли с рейса, самолет отправился в пункт назначения.
Напомним, в США по состоянию на утро 24 июля зафиксировано свыше 4 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В стране наблюдается рост случаев госпитализации из-за коронавируса.
В течение двух подряд дней на прошлой неделе в США регистрировали более 1100 смертей, вызванных COVID-19. Всего в стране от коронавируса умерли 143 тысячи человек, а в мире - более 625 тысяч. С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах заразились 4 034 102 человека.