В США пилоты развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски

Двух пассажиров сняли с рейса, воздушное судно отправилось в пункт назначения.

В США пилоты развернули самолет из-за отказа пассажиров надеть маски
Фото: suspilne.media

Пилоты авиакомпании Delta вернули рейсовый самолет к посадочным воротам после того, как часть пассажиров отказалась выполнить требование экипажа надеть маски.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Denver Channel.

ЧП произошло на внутреннем рейсе 1227 из Детройта в Атланту. На момент инцидента самолет все еще находился на взлетной полосе.

"Рейс вернулся к посадочным воротам после того, как два пассажира отказались выполнять правила авиалинии относительно ношения масок", - говорится в сообщении, обнародованном авиакомпанией.

После того, как двух пассажиров сняли с рейса, самолет отправился в пункт назначения.

Напомним, в США по состоянию на утро 24 июля зафиксировано свыше 4 миллионов случаев заболевания коронавирусом. В стране наблюдается рост случаев госпитализации из-за коронавируса.

В течение двух подряд дней на прошлой неделе в США регистрировали более 1100 смертей, вызванных COVID-19. Всего в стране от коронавируса умерли 143 тысячи человек, а в мире - более 625 тысяч. С начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах заразились 4 034 102 человека.

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