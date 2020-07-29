Станцию метро "Вокзальная" в Киеве снова "заминировали"

Станция закрыта на вход и выход.

В Киеве станция метрополитена "Вокзальная" не работает из-за сообщения о заминировании.

"Станция «Вокзальная» закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении на сайте метрополитена.

Коммунальное предприятие сообщит об открытии станции сразу после завершения проверки.

Напомним, в марте этого года в Киеве произошел

взрыв неустановленного предмета в вагоне во время пребывания поезда на станции метро "Вокзальная". Все пассажиры вышли на станции "Вокзальная", поезд двинулся в депо. Никто не пострадал.