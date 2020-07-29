На украинских дорогах стало больше полиции с радарами TruCAM

С 29 июля в Украине полиция начала измерять скорость автомобилей при помощи радаров TruCAM на 43 новых участков. Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Таким образом, сейчас измерение скорости машин при помощи американских лазерных радаров осуществляется уже на 252 участках. На «вооружении» украинских правоохранителей есть 116 американских радаров.

Полиция имеет право использовать TruCAM только в тех местах, где есть знак «Фото и видеофиксации нарушений ПДД». При этом у патрульного автомобиля должны быть включены проблесковые маячки. В противном случае суд отменит штраф.

Напомним, что с 1 июня в Украине в полном объеме заработала система автофиксации нарушений ПДД. Вначале камеры автофиксации регистрировали только автомобили, превышающие скоростной режим. С 1 июля камеры фиксируют также проезд на красный сигнал светофора и проезд по полосе движения общественного транспорта.