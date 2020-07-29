Mercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажиров

Mercedes-Benz S-Class получит подушки безопасности для задних пассажиров

Mercedes-Benz S-Class нового поколения будет оснащаться фронтальными подушками безопасности для сидящих сзади пассажиров. Эта новинка дебютирует в сентябре 2020 года.

Новый S-Class станет первым в мире серийным автомобилем с подушками безопасности для задних пассажиров. Сейчас этого оборудования нет ни у одной машины.

Такая подушка безопасности работает по совершенно другому принципу, чем передние подушки безопасности. Ее встроят в спинку переднего кресла. В ее состав войдут воздушные подушки в кресле, которые перед столкновением будут смещать пассажиров от дверей к центру салона, а подвеска при боковом ударе приподнимется вверх.

Новый айрбэг сможет работать с ремнями безопасности и с детскими креслами, поэтому их можно будет использовать одновременно.

Больше пока про это новое оборудование безопасности ничего не известно. Подробности немцы обещают рассказать в сентябре, когда состоится мировая премьера Mercedes-Benz S-Class нового поколения.


Максимов Віталій, Тудей

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