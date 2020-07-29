ДТП в Киевской области: девушка на Nissan въехала в грузовик и вылетела в кювет

Во вторник, 28 июля, в Макарове Киевской области произошло жуткое ДТП – девушка за рулем Nissan Qashqai врезалась в грузовик и от сильного удара вылетела в кювет. Авария произошла на улице Богдана Хмельницкого. Потерпевшая находится в больнице, у водителя грузовика состояние здоровья стабильное.

В полиции сообщили, что за рулем Nissan Qashqai находилась 26-летняя украинка. Двигаясь по дороге, она нарушила требование дорожного знака 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и совершила столкновение с грузовиком автомобилем Scania, который двигался по главной дороге "Макаров – Комаровка". В результате столкновения грузовой автомобиль перевернулся на бок, а легковушку выбросило в кювет.

В результате ДТП водитель внедорожника получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована в больницу. Ее автомобиль был всмятку, так что спасателям пришлось деблокировать женщину из авто. Водитель грузовика был не в таком тяжелом состоянии, от госпитализации он отказался.

Видео ДТП было опубликовано на странице Facebook патрульной полиции Киева .