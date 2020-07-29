Volkswagen выплатил в США почти 10 млрд долл. компенсаций по дизельгейту

Volkswagen выплатил в США почти 10 млрд долл. компенсаций по дизельгейту

Американские владельцы автомобилей Volkswagen получили свыше 9,8 млрд долл. в качестве компенсаций по делу о манипуляциях данными о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных машин германской компании, сообщила Федеральная торговая комиссия (FTC) США.

По ее данным, более 86% автовладельцев предпочли, чтобы VW выкупил их машины, или досрочно расторгли договор аренды, не дожидаясь исправления дефектов.

Volkswagen после признания в махинациях пообещал отремонтировать или же приобрести у владельцев более 550 тыс. машин, отмечает Deutsche Welle.

В сентябре 2015 года германский автопроизводитель признал, что установил программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

В США компания заплатила из-за "дизельгейта" в общей сложности 18 млрд долл. штрафов и компенсаций.

МинПром по материалам Интерфакс

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