На Полтавщине загорелся ВАЗ-21061

В Полтавской области 27 июля неожиданно загорелся автомобиль ВАЗ-21061, сообщает областная ГСЧС. К счастью, никто в происшествии не пострадал.

Служба спасения «101» получила сообщение о пожаре в 10:20. Пожарники прибыли на место происшествия через несколько минут.

В 10:35 пожар локализовали, а в 10:47 – потушили. Огонь повредил переднюю часть автомобиля. Больше всего досталось моторному отсеку. Видимо, в том районе и произошло возгорание. Пресс-служба ГСЧС Полтавской области говорит, что часть автомобиля спасена.

В тушении пожара принимали участие четыре пожарника и одна пожарная машины. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они выясняют причину возгорания.