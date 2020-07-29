На Полтавщине загорелся ВАЗ-21061

На Полтавщине загорелся ВАЗ-21061

В Полтавской области 27 июля неожиданно загорелся автомобиль ВАЗ-21061, сообщает областная ГСЧС. К счастью, никто в происшествии не пострадал.

Служба спасения «101» получила сообщение о пожаре в 10:20. Пожарники прибыли на место происшествия через несколько минут.

В 10:35 пожар локализовали, а в 10:47 – потушили. Огонь повредил переднюю часть автомобиля. Больше всего досталось моторному отсеку. Видимо, в том районе и произошло возгорание. Пресс-служба ГСЧС Полтавской области говорит, что часть автомобиля спасена.

В тушении пожара принимали участие четыре пожарника и одна пожарная машины. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они выясняют причину возгорания.

Напомним, что на прошлой неделе в Черкасской области загорелся рейсовый автобус, следовавший в Киев. Возгорание произошло во время движения. Водитель вначале сам пытался при помощи огнетушителя потушит огонь, но потом ему пришлось вызвать пожарников. Автобус полностью сгорел.


Максимов Віталій, Тудей

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