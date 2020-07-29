В Запорожье встретились два авто с одинаковыми номерами

Благодаря камерам автофиксации нарушений ПДД в Украине в последнее время стали чаще выявлять автомобили-двойники. Но по украинским дорогам, оказываются, ездят не только они. Есть еще разные машины, но с одинаковыми номерными знаками.

В Запорожье, например, на одной улице встретились Kia Sportage и Toyota Camry с одинаковыми номерными знаками. Модели разные, а номера одинаковые.

Если проверить номерной знак, то он зарегистрирован за кроссовером Sportage 2016 года выпуска. Значит, у Camry он поддельный. Не удивимся, если выяснится, что по украинским дорогам ездит еще много машин с одинаковыми номерами.

Ранее житель Белой Церкви получил 6 штрафов за превышение скорости, которые были оформлены по системе автофиксации нарушений ПДД. Оказалось, что по Киеву ездил точно такой же внедорожник Range Rover, как и у него. Но у столичного Range Rover не было документов. Полиция это выяснила, когда его остановила.

Камеры автофиксации нарушений ПДД выявили уже несколько автомобилей-двойников. Правда, штрафы приходят владельцам автомобилей, зарегистрированных надлежащим образом.