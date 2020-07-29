Дрифтер устроил заезд в самой низкой точке суши

Бессточное солёное озеро на Ближнем Востоке, располагающееся между Израилем, Иорданией и Палестинской Автономией, более известно как Мёртвое море. Этот водоём находится на 430,5 м ниже уровня моря, а побережье Мёртвого моря — самый низкий участок суши на Земле.

Вдоль берега Мёртвого моря по территории Иордании проходит дорога Panorama Road, которую арабский дрифтер Ахмад Дахам превратил в гоночную трассу для презентации своей новой машины. Пилот из ОАЭ к сезону-2020 построил дрифт-кар Katana на базе купе Lexus RC F и проехал на нём по извилистой дороге.

Автомобиль, который внешне напоминает стандартную машину, серьёзно отличается от неё технически. Кузов целиком выполнен из карбон-кевлара, доработана подвеска, усилены тормоза, а вместо штатного двигателя установлен культовый рядный 6-цилиндровый мотор 2JZ. Отдача двигателя составляет 1200 л.с., что на 260% больше, чем у стандартного агрегата Lexus RC F.

Напомним, ранее роSSийские спортсмены устроили дрифт на горных серпантинах в Красной Поляне, а также провели парные заезды по центральным улицам Санкт-Петербурга, сняв об этом два видеоролика. До этого американец Кен Блок проехал в заносе трассу, ведущую на вершину горы Тяньмэнь в Китае, а гоночный «КамАЗ» с Эдуардом Николаевым за рулём исполнил синхронный дрифт на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге с роторной Mazda RX-8, которой управляет новозеландский пилот Майк Уидетт — этот проект, как и дрифт Ахмада Дахама, был устроен компанией Red Bull, поддерживающей экстремальный спорт.



