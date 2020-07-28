Как поедет авто без подвески

Видеоблогеры из Нидерландов решили провести безумный эксперимент.

Энтузиасты решили разузнать, как будет ехать легковушка, лишенная хода подвески.

Для этого был взят старенький Ford Focus, лишенный «глотать» какие-либо неровности на поверхности дороги. Были сняты пружины и амортизаторы, а их место заняли неподвижные трубки. За счет этого подвеска стала просто «каменной».

Очевидно, что бездорожье для автомобиля стало самый настоящим испытанием.

Смотрите, чем все это закончилось, в видеоролике.