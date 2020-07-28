Как поедет авто без подвески

Видеоблогеры из Нидерландов решили провести безумный эксперимент.

Энтузиасты решили разузнать, как будет ехать легковушка, лишенная хода подвески.

Для этого был взят старенький Ford Focus, лишенный «глотать» какие-либо неровности на поверхности дороги. Были сняты пружины и амортизаторы, а их место заняли неподвижные трубки. За счет этого подвеска стала просто «каменной».

Очевидно, что бездорожье для автомобиля стало самый настоящим испытанием.

Смотрите, чем все это закончилось, в видеоролике.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобильДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
В Україні випустили новий 19-місний автобусВ Україні випустили новий 19-місний автобус
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздникиКиевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники
Мошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из ЕвропыМошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из Европы
В Украине приостановили выдачу автомобильных номеровВ Украине приостановили выдачу автомобильных номеров
Український автозавод експортує до 30 країн світу
В Раде среди депутатов нашли любителей «полихачить» на авто
В Каменце-Подольском легковушка врезалась в авто скорой, пострадали 9 человекВ Каменце-Подольском легковушка врезалась в авто скорой, пострадали 9 человек
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
Украинцам усложнят ввоз автомобилейУкраинцам усложнят ввоз автомобилей
На Донетчине подросток убил таксиста и продал его автомобильНа Донетчине подросток убил таксиста и продал его автомобиль
На Днепропетровщине перевернулся автобус, 15 человек пострадалиНа Днепропетровщине перевернулся автобус, 15 человек пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости