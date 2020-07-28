Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники

Место для стоянки будет бесплатным.

?Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники
Фото: elise.com.ua

Киевский городской совет планирует открыть свой двор для общего пользования - киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания для стоянки своих легковых автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Соответствующее решение "Об особенностях использования территории во дворе комплекса административных зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни, некоторые меры по стимулированию развития электротранспортной инфраструктуры и другие организационные вопросы" поддержали 80 депутатов.

"Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой. 10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской", - рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он убежден, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в центральной части города. Ведь несмотря на то, что количество парковочных площадок растет, проблема, где разместить свой автомобиль, еще довольно актуальна.

"Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00", - отметил Прокопов.

Напомним, в мае прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что планирует усилить ответственность за незаконную парковку в центре города. По его словам, усиление контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все этапы подготовки.

В июле 2019 года в столице ввели в оборот новые парковочные талоны. Абонемент на квартал стоит 1465 грн с возможностью использования любой парковки предприятия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)Неизвестные ночью повредили 15 велосипедов сети велопроката в Киеве (фото)
ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобильДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль
На Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненыеНа Киевщине произошла авария с пассажирским автобусом, фурой и легковушкой, есть погибший и раненые
В Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюденияВ Киеве водитель развернулся через четыре полосы, его нашли с помощью камер наблюдения
В Україні випустили новий 19-місний автобусВ Україні випустили новий 19-місний автобус
Блок рекламы


Похожие новости
Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)Киевлян возмутил неадекватных маршрутчик, гонявший по дворам на улице Терехина (видео)
Украинцам усложнят ввоз автомобилейУкраинцам усложнят ввоз автомобилей
Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)Киевсовет принял решение обустроить в столице 6 перехватывающих паркингов (адреса)
100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)100 км за 5,7 секунд. Maserati представила свой первый электрифицированный автомобиль (фото, видео)
ДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобильДТП в Вишневом: женщина во дворе дома сбила ребенка и въехала в автомобиль
Продажи автомобилей в Европе упали на 22%Продажи автомобилей в Европе упали на 22%
Столичные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ КиеваСтоличные власти обещают до 1 сентября установить велопарковки около 113 школ Киева
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилейВ Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
Во втором квартале 2020 года в Киеве эвакуировали более 9 тысяч автомобилейВо втором квартале 2020 года в Киеве эвакуировали более 9 тысяч автомобилей
ДТП с участием колонны военных автомобилей произошло в Харьковской области, пострадали 2 гражданскихДТП с участием колонны военных автомобилей произошло в Харьковской области, пострадали 2 гражданских
Последние новости
Подгружаем последние новости