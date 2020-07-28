?Киевсовет откроет свой двор для парковки автомобилей в выходные и праздники

Киевский городской совет планирует открыть свой двор для общего пользования - киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания для стоянки своих легковых автомобилей.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Соответствующее решение "Об особенностях использования территории во дворе комплекса административных зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни, некоторые меры по стимулированию развития электротранспортной инфраструктуры и другие организационные вопросы" поддержали 80 депутатов.

"Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой. 10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской", - рассказал заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он убежден, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в центральной части города. Ведь несмотря на то, что количество парковочных площадок растет, проблема, где разместить свой автомобиль, еще довольно актуальна.

"Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00", - отметил Прокопов.

Напомним, в мае прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что планирует усилить ответственность за незаконную парковку в центре города. По его словам, усиление контроля за парковкой также включает в себя работу инспекторов, которые уже прошли все этапы подготовки.

В июле 2019 года в столице ввели в оборот новые парковочные талоны. Абонемент на квартал стоит 1465 грн с возможностью использования любой парковки предприятия.