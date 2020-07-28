Украинец продает невероятный Cadillac 50-х

В Киеве на продажу выставили впечатляющий Cadillac Fleetwood 1959 года. Оценили седан в 80 тыс. долларов. Автомобиль отметился, получив Гран-при прошлогоднего фестиваля OldCarLand. Пишет ТЖ

Действительно, седан Кадиллак выглядит очень ярко и в хорошем состоянии. Владелец утверждает, что авто – 100% оригинал, а его пробег – 10 тыс. км.

Cadillac Fleetwood оснащен 6,4-литровым 340-сильным V8 и 4-ступенчатой АКПП. Автомобиль просто огромен – 5,7 м в длину и в 2 м в ширину. Ну и нельзя не вспомнить его огромные кили.

Для своего времени Кадиллак был последним словом техники. Комплектация включает кондиционер, круиз-контроль, усилитель руля, электроприводы стеклоподъемников и сидений.

Кстати, этот же продавец предлагает еще один Кадиллак 1959 года – купе, как у Элвиса Пресли.