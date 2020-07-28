Мошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из Европы

Мошенники обманули 70 человек, желавших пригнать авто из Европы

В Украине мошенники обманули около 70 человек, обещая им пригнать б/у автомобили из Европы. Они получали аванс и исчезали в неизвестном направлении. Пострадавшие, правда, не все, подали заявление в полицию.

Житель Киева планировал купить небольшой грузовой фургон для работы. На одном из сайтов он увидел интересное предложение. На сайте было много положительных отзывов.

Киевлянин созвонился с менеджером компании, которая создала сайт, выбрал из каталога модель. Ему по электронной почте прислали договор. Он его отсканировал, подписал, и отправил обратно.

После этого киевлянин на карточку физлица перевел аванс в размере 60 000 грн. Ему сказали, что если платить на расчетный счет фирмы, то придется заплатить еще 20% налога. Киевлянин решил сэкономить. Автомобиль обещали доставить в течение одной недели.

Вскоре киевлянину позвонили и сказали, что его машина уже во Львове, но ему нужно заплатить еще 2 000 грн на бензин, чтобы доехать до Киева. Мужчина опять переслал деньги.

После этого менеджеры компании перестали выходить на связь. Их телефоны отключены, а сайт исчез. Киевлянин провел небольшое расследование и выяснил, что от этих мошенников пострадало около 70 человек. Настоящая компания из Львова, под которую подделали сайт мошенники, к преступлению не имеет отношения.


Максимов Віталій, Тудей

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