Украинские пограничники испытывают французские патрульные катера, которые будут строить в Николаеве по контракту с МВД

Легкий патрульный корабль из алюминия длиной 32 метра развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль.

Общая сумма проекта, по которому судостроительный завод "Нибулон "в Николаеве, избранный партнером французской компанией ОСЕА, построит 5 из 20 патрульных катеров для МВД, составляет 136 млн евро. Соглашение под государственные гарантии кредитует Госказначейство Франции вместе с пулом европейских банков. Об этом говорится в программе "Полицейская волна" на канале "Эспрессо".

По словам главы МВД Арсена Авакова, это даст толчок к развитию украинской отрасли.

«Французские корабелы и наши корабелы за это время подготовки контракта настолько друг с другом сошлись, что уже намечают новые проекты для третьих стран. Это то, чего мы хотели: развитие нашей отрасли как базовой для Николаева», - рассказал Аваков.

При этом журналисты отмечают, что во время аннексии Крыма РФ там осталось 19 пограничных судов и базы, 80% имеющегося корабельного состава пограничников устарело. Поэтому агрессор РФ имеет тотальное превосходство на море. Морская граница Украины составляет 1448 километров.

"Французский проект катера FPB 98 MKI - именно то, что нужно нашим пограничникам. Это современный, маневренный, легкий патрульный корабль длиной 32 метра из алюминия, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания целых 1200 морских миль, а еще с малой, до полутора метров, осадкой для плавания на мелководье. После построения катера будут оснащены современными системами оптико-электронного наблюдения, спутниковой связью, резиновыми лодками для смотровых групп пограничников, а также отечественным вооружением: малокалиберной артиллерийской установкой и крупнокалиберными пулеметами", - говорится в программе.

«Во время визита на завод ОСЕА был осуществлен выход в море в Бискайском заливе, причем выход был осуществлен в сырую погоду, состояние моря составляло 2-3 балла. И при скорости 30 узлов и максимальной перекладке руля крен катера составил до 5 градусов, это очень хорошие характеристики», - рассказал Владислав Смирнов, начальник управления организации Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

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