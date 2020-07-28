На Львовщине семь человек травмированы в ДТП с маршруткой
59-летний водитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.
В Львовськой области вблизи села Большая Озимина в Самборском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали семь человек.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Как предварительно установили патрульные, водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Их диагнозы уточняются.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.
Напомним, 24 июля из-за большого количества ДТП Нацполиция объявила о начале операции "Безопасное шоссе".