На Львовщине семь человек травмированы в ДТП с маршруткой

59-летний водитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

На Львовщине семь человек травмированы в ДТП с маршруткой
Фото: lv.npu.gov.ua

В Львовськой области вблизи села Большая Озимина в Самборском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого пострадали семь человек.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Как предварительно установили патрульные, водитель маршрутного автобуса "БАЗ-А079" сообщением "Самбор-Дрогобыч", 59-летний житель Самбора, на повороте не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП семь пассажиров автобуса, в том числе и четырехлетний ребенок, обратились за медицинской помощью. Их диагнозы уточняются.

Фото: lv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

Напомним, 24 июля из-за большого количества ДТП Нацполиция объявила о начале операции "Безопасное шоссе".

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