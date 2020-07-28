Mitsubishi прекратит выпускать внедорожники Pajero. Завод закрывают

Японский производитель автомобилей Mitsubishi Motors Corp, входящий в альянс Nissan-Renault, заявил о планах прекратить выпуск внедорожника Pajero в 2021 году и закрыть завод в Японии, где производятся автомобили этой модели. Об этом пишет Reuters.

Mitsubishi прекратит выпускать внедорожники Pajero. Завод закрывают

Причина

Mitsubishi планирует сократить присутствие в Европе и Северной Америке и сосредоточить усилия на азиатском рынке.

Планы компании

Меры будут приняты в рамках плана реструктуризации бизнеса, который призван повысить операционную прибыль компании до 50 миллиардов иен в 2022/23 финансовом году.

Mitsubishi отчиталась об операционном убытке в размере 53,3 миллиарда иен ($1 = 105,4700 иены) в первом финансовом квартале, завершившемся 30 июня. Продажи автомобилей за этот период упали более чем в два раза в годовом выражении — до 127 тыс. единиц.

Внедорожник Mitsubishi Pajero серийно выпускается с 1982 года, являлся флагманом модельного ряда компании.

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