Украинцы ради страховки устраивали в Венгрии фиктивные ДТП

Служба безопасности МТСБУ выявила 86 случаев оформления фиктивных ДТП в Венгрии. Они происходили с января 2018 года по март 2020 года.

Между моментом заключения «Зеленой карты» в пункте пропуска на границе Украиной и Венгрией и аварией проходило очень мало времени. За это время нельзя доехать до Будапешта, где происходили аварии.

Кроме того, следователей МТСБУ насторожило обстоятельство, что во всех случаях фигурирует одна и та же группа лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы.

Украинская полиция рассчитывает на помощь своих венгерских коллег. В частности, они должны допросить других участников фиктивных ДТП.