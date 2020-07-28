Кабмин может вновь увеличить штрафы водителям

Кабмин может вновь увеличить штрафы водителям

В Украине могут увеличить штраф водителям, которые не предоставляют преимущества в движении автомобилям «скорой помощи». Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов отметил, что не все украинские автомобилисты пропускают «скорую помощь». В результате врачи опаздывают к больным людям или попадают в ДТП.

В нынешнем году было зарегистрировано несколько ДТП с участием «скорой помощи» из-за того, что ей не предоставили преимущество в движении. При этом медики двигались с проблесковыми маячками и со звуковым сигналом.

Министр здравоохранения сказал, что в свое время, когда он ездил на вызовы «скорой», сам убедился, что ей не всегда уступают дорогу.

На сколько конкретно правительство хочет увеличить штраф водителям, которые не уступают дорогу «скорой помощи» - пока не известно. Сейчас за такое нарушение ПДД штрафуют на 510 грн.


Максимов Віталій, Тудей

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