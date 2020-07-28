На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)

На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл (фото, видео)

На Подоле уроженец Запорожской области с ножом отобрал у мужчины мотоцикл. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

Об этом KV стало известно из сообщения ГУ Нацполиции в Киеве

В дежурную часть Подольского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на улице Кирилловской неизвестный под угрозой ножа забрал его мотоцикл. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

Правоохранители установили, что незнакомец навеселе сначала требовал ключи от транспортного средства, а затем начал угрожать ножом. Когда владелец отдал ключи, злоумышленник схватил мотоцикл и уехал в неизвестном направлении.

По ориентировке сотрудники патрульной полиции задержали правонарушителя. Им оказался 33-летний уроженец Запорожской области.

Следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщала KV, в Киеве к 5 годам лишения свободы осужден серийный похититель иномарок. Мужчина вводил в заблуждение потенциальных продавцов автомобилей: во время встречи с владельцами транспортных средств обвиняемый под видом проверки технического состояния автомобиля садился за руль и исчезал с места в неизвестном направлении.

Фото: Столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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