В Украине приостановили выдачу автомобильных номеров

В Украине приостановили выдачу автомобильных номеров

В Сети появились сообщения, что сервисные центры МВД в последние несколько дней перестали принимать заказы на индивидуальные автомобильные знаки. Их у них пока просто нет.

В июне 2020 года компания «Спецзнак» выиграла тендер на поставку МВД 182 000 номерных знаков. Однако, эта компания не сумел в уставленные сроки выполнить условия контракта. В итоге сервисные центры МВД и водители остались без номеров.

МВД не может сказать, когда возобновится выдача номерных автомобильных знаков.

Интересно, что компания «Спецзнак» не имела право участвовать в тендере, так как у нее был убыточный баланс. Ее должны были отстранить от участия в тендере, но почему-то этого не сделали.

Между тем, на сайте Главного сервисного центра МВД ничего не сообщается о приостановке выдачи номерных знаков.


Максимов Віталій, Тудей

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