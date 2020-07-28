На станции "Киев-Пассажирский" восстановлено электроснабжение
Снабжение энергией прекращалось из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5.
Как сообщает "Укрзализныця", электроснабжение здания вокзала станции "Киев-Пассажирский", которое временно отсутствовало из-за перебоев в системе электроснабжения города Киева, полностью восстановлено.
По информации УЗ, в условиях отсутствия полного снабжения энергией освещение здания вокзала обеспечивалось с помощью электрогенератора.
Работа системы централизации и блокировки, а также поставка энергии на контактную сеть движения поездов не прекращались и обеспечиваются штатном режиме.
Напомним, в понедельник вечером, 27 июля, часть Киева осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5 перебои с электроснабжением в понедельник вечером могли быть в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.