На станции "Киев-Пассажирский" восстановлено электроснабжение

Снабжение энергией прекращалось из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5.

На станции "Киев-Пассажирский" восстановлено электроснабжение
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Как сообщает "Укрзализныця", электроснабжение здания вокзала станции "Киев-Пассажирский", которое временно отсутствовало из-за перебоев в системе электроснабжения города Киева, полностью восстановлено.

По информации УЗ, в условиях отсутствия полного снабжения энергией освещение здания вокзала обеспечивалось с помощью электрогенератора.

Работа системы централизации и блокировки, а также поставка энергии на контактную сеть движения поездов не прекращались и обеспечиваются штатном режиме.

Напомним, в понедельник вечером, 27 июля, часть Киева осталась без электроэнергии. Остановились троллейбусы, перестали работать светофоры.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что из-за повреждения оборудования на теплоэлектроцентрали №5 перебои с электроснабжением в понедельник вечером могли быть в Печерском, Голосеевском и Соломенском районах Киева.

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