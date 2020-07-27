Бюджетный электрокар за 15 000 евро удивил характеристиками

Новый бюджетный электромобиль eBussy – настоящий прорыв в мире доступного транспорта из Германии. Авторы решили предложить очень дешевый электрокар, но необходимо дождаться серийного производства.

Стоит начать с главного – цена на eBussy лежит в диапазоне от 15 800 до 28 800 евро. Такой разбег обусловлен тем, что немецкий производитель предложит сразу 10 различных кузовов. У eBussy модульная конструкция, поэтому большого разнообразия и умеренных цен удалось достичь продуманной унификацией компонентов.

В модельном ряду появятся грузовик, фургон, пикап и даже кемпер для поездок на природу – именно он и окажется наиболее дорогим предложением в линейке. Наверняка это связано с практичным салоном и большим количеством дополнительного оборудования.

Электромобиль eBussy может быть грузовиком… Фото: eBussy

…и туристическим авто. Фото: eBussy

Но на этом интересные особенности бюджетного электромобиля не заканчиваются. Благодаря массе от 450 до 600 кг модель оснастили двумя небольшими электромоторами, установленными в передних колесах. Суммарная отдача составляет всего 20 л.с. и удивительные 1000 Нм крутящего момента.

Авторы необычного проекта разработали несколько практичных кузовов. Фото: eBussy

Авторы необычного проекта разработали несколько практичных кузовов. Фото: eBussy

Авторы необычного проекта разработали несколько практичных кузовов. Фото: eBussy

Также благодаря маленькому весу запас хода на батарейном блоке емкостью 10 кВтч составит 200 км. Но можно выбрать более впечатляющую батарею на 30 кВтч – в этом случае дальность пробега возрастает до 600 км.