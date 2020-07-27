В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИ

Bees Airline связывают с Tez Tour.

В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию, - СМИ
Фото: twitter.com/scottiebateman

В Украине зарегистрировали новую авиакомпанию под названием Bees Airline (Биз Эйрлайн).

Об этом пишет The Page со ссылкой на источник на рынке.

По данным издания, официальным владельцем значится Сергей Смирный, однако, по слухам, настоящим собственником является владелец Tez Tour.

"Собеседник пояснил, что за турфирмой сначала стоял роSSийский капитал. Однако сейчас это франчайзинговая сеть, которой в Украине владеет Сергей Буртин, брат совладельца Tez Tour Александра Буртина", - говорится в сообщении.

Источник пояснил, что Bees Airline еще в феврале собиралась заявить о себе, однако ситуация с карантином помешала этому.

Кроме того, компания хочет взять два Boeing 737 800, которые ранее были в лизинге МАУ и вернулись к своим владельцам из-за карантина.

"Возможно, Bees Airline связана и с увольнением и.о. гендиректора SkyUp Евгения Хайнацкого. По информации источника из авиаотрасли, Хайнацкий собирался идти еще в марте. Однако его уволили за то, что он участвовал в организации работы другой компании", - пишет The Page.

Ранее украинская авиакомпания SkyUp Airlines объявила о прекращении сотрудничества с гендиректором компании Евгением Хайнацким, который возглавлял компанию с 2017 года.

Пресс-служба перевозчика сообщила, что официально с 17 июля Евгений Хайнацкий больше не представляет интересы украинского лоукостера SkyUp Airlines. Исполняющим обязанности генерального директора назначен Дмитрий Сероухов, генеральный директор Join UP, и с 2019 года советник генерального директора SkyUp. В течение переходного периода он будет одновременно руководить обеими компаниями.

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