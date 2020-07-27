Украина и Италия отменили ограничения на полеты

На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках с Италией. Киев и Рим полностью сняли ограничения между странами, а Wizz Air анонсировал запуск 17 новых маршрутов. Об этом сообщает avianews.com.

Украина и Италия отменили ограничения на полеты
Фото: dip.org.ua

Что это значит

Режим полетов по принципу «открытого неба» между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власть могла допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии сообщили Украине, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это означало, по сути, «красный свет» на выдачу новых разрешений на авиалинии.

Отмечается, что Италия хочет развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет. Это возможно, когда полеты выполняет авиакомпания, базирующаяся в Италии и нанимающая местный персонал.

«Раньше такую ??роль выполнял лоукост Ernest Airlines, но приостановил полеты в январе 2020 года. Его маршруты сразу попыталась подхватить SkyUp, однако столкнулась с препятствиями.

В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоукосту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее количество до 17.

»Теперь, вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукост получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним

  • Въезд в ЕС сейчас остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий граждан. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.
  • «Зеленый» список стран в ЕС пересматривают каждые две недели.

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