В мэрии Одессы надеются, что замена компании-подрядчика поможет снять танкер Delfi с мели

Неудачные попытки нанятой владельцем танкера Delfi компании-подрядчика Smart Marine Concept снять судно с мели в мэрии Одессы объяснили тем, что вес танкера в несколько раз больше по сравнению с грузоподъемностью примененных понтонов.

Об этом 27 июля на внеочередном заседании горисполкома заявил директор профильного департамента Одесского горсовета Виктор Кузнецов, сообщает Укринформ.

"Предыдущие попытки поднятия танкера Delfi не увенчались успехом из-за того, что грузоподъемность понтонов, применявшихся подрядчиком, во много раз ниже веса судна. И пока нет никаких изменений: понтоны завели на 90 тонн, а вес танкера - 1600 тонн. В случае замены компании-подрядчика, согласно объявленному тендеру по поднятию судна, она придет со своим оборудованием и по-новому организует работы", - отметил Кузнецов.

По его словам, несколько утечек нефтепродуктов из поврежденного корпуса судна произошли из-за неправильно поставленных вокруг танкера боновых заграждений.

Кузнецов добавил, что и сегодня специалисты компании-подрядчика продолжают подготовительные работы для осуществления четвертой попытки снять с мели танкер Delfi.

Стоит отметить, что срок выполнения работ по подъему судна с мели, согласно разрешению капитана Одесского порта, завершился.

По словам и.о. директора ГП "Администрация морских портов Украины" Александра Голодницкого, после получения заключения экспертной комиссии ГСЧС Украины относительно подтверждения решения комиссии по ТЭБ и ЧС Одесской ОГА о признании ситуации вокруг танкера Delfi чрезвычайной ситуацией местного уровня, АМПУ осуществит процедуру выбора компании-подрядчика и заключит соответствующий договор о снятии аварийного танкера Delfi с мели. Глава Одесской ОГА Максим Куцый подчеркнул, что "судовладелец до последнего не отказывался от права на свою собственность, затягивая процесс. Теперь ликвидацией займется государство, с технической реализацией от АМПУ. А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб".

В субботу, 25 июля, новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми пытались сдвинуть судно с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

Напомним, что в ноябре 2019 года танкер Delfi сорвался с якоря и сел на мель возле пляжа "Дельфин", перевернувшись на бок.

В июне 2020-го рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Он предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.