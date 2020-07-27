В Україні виставили на продаж дуже дивний Daewoo Lanos

Незважаючи на дивний тюнінг, «народний автомобіль» все ж знайшов нового власника.

Світлину автомобіля опублікував Instagram-аккуаунт h_kharkov.

Свого часу про цей Ланосі навіть розповідав популярний автомобільний блогер ArchiLow. У своєму відео «Царство колгоспу, тюнінгу і амбіцій», він відверто був здивований тому, що хтось може купити цей автомобіль. Але, як виявилося, покупець все ж знайшовся.

Спочатку авто оцінили в 5000 доларів, але продали за 4000.

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